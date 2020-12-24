Чемпион мира-2019 будет выступать в составе Ворсклы с 1 января по 31 мая 2021, информирует официальный сайт Динамо.

Милевский стал первым зимним новичком Миная

Отметим, что Цитаишвили стал первым зимним новичком полтавчан. В составе Динамо Георгий провел 4 матча в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

К слову, Ворскла является одним из лидеров чемпионата Украины под руководством Юрия Максимова, занимая 5 место с 20 очками в активе.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі