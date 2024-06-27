Себальйос перешел в Динамо на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с Форталезой рассчитано до конца 2024 года, после чего киевляне будут иметь право первоочередного выкупа футболиста.

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По информации инсайдеров, переговоры йшли тяжело. 23-летнего футболиста пугала война в Украине. Но в итоге Динамо сумело договориться с самим колумбийцем и его клубом.

Напомним, что Брайан выступал на правах аренды за Атлетико Хуниор в прошлом сезоне, где провел 20 поединков и забил один гол. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.