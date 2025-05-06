Киевское Динамо официально объявило о подписании 25-летнего колумбийского флангового атакующего игрока Анхеля Торреса. Футболист присоединился к команде как свободный агент и заключил контракт до июня 2028 года.

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Торрес способен эффективно действовать на обоих флангах атаки. В новой команде он будет играть под 17-м номером.

Добавим, что последним клубом колумбийца был австралийский Сентрал Кост, за который он выступал в сезоне 2023/24. Всего Торрес провел за этот клуб 33 матча, забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Год назад футболист был обвинен в изнасиловании, однако был оправдан.

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