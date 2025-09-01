Киевское Динамо заключило четырехлетний контракт с 20-летним полузащитником из Нигерии Шолой Огунданой, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний нигерийский вингер Шола Огундана начинал карьеру на родине, выступал за Ремо Старз и перешел во Фламенго, где дважды выигрывал Copa Libertadores U20 и Under-20 Intercontinental Cup, став MVP турнира 2025 года.

За молодежку бразильцев провел 46 матчей (9 голов, 7 ассистов), а в ноябре 2024-го дебютировал в бразильской Серии A

