Динамо официально объяснило отсутствие Цыганкова в контрольных матчах на сборах

Интервью — 13:00 271
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"...І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат". Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським і Ко
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Карпаты арендовали у Лацио хавбека Абукара МохаммедаУкраина — 12:35 120
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Самбрано может остаться в Динамо – судьбу финалиста Копа Америка-2019 определит киевский клубУкраина — 11:54 201
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Символическая сборная Копа Америка-2019: в команду попали 5 представителей Бразилии, а Месси вне спискаМир — 11:13 108
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Динамо разгромило Цирль в очередном спаррингеУкраина — 9 июль 1361