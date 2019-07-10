Динамо официально объяснило отсутствие Цыганкова в контрольных матчах на сборах

Вингер киевлян Виктор Цыганков оправился после незначительной травмы.

21-летний игрок приступил к беговой работе на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт Динамо.

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На старте тренировочного сбора, после серии проведенных тестов, медицинское обследование выявило у хавбека микроповреждение и поэтому он работал по индивидуальной программе. Отсутствие Цыганкова на общекомандных тренировках связывали с возможным трансфером в европейский клуб, однако подобные слухи не подтвердились.

Игрок сборной Украины продолжит свою реабилитацию под наблюдением врачей столичного гранда.

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