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Динамо официально объяснило отсутствие Цыганкова в контрольных матчах на сборах

12:19 563 Читати українською
Динамо официально объяснило отсутствие Цыганкова в контрольных матчах на сборах
Виктор Цыганков / Фото официального сайта Динамо

Вингер киевлян Виктор Цыганков оправился после незначительной травмы.

21-летний игрок приступил к беговой работе на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт Динамо.

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На старте тренировочного сбора, после серии проведенных тестов, медицинское обследование выявило у хавбека микроповреждение и поэтому он работал по индивидуальной программе. Отсутствие Цыганкова на общекомандных тренировках связывали с возможным трансфером в европейский клуб, однако подобные слухи не подтвердились.

Игрок сборной Украины продолжит свою реабилитацию под наблюдением врачей столичного гранда.

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Межсезонные сборы
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