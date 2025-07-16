Первый поединок команд пройдет на выезде – 22 июля в 19:00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба Динамо.

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Ответный матч команда проведет 29 июля в польском Люблине, начало встречи – в 21:00.

Напомним, что Хамрун в первом раунде прошел Жальгирис, отыгравшись после поражения 0:2 в первом матче и одержав победу в серии пенальти – 11:10.

К слову, Динамо уже провело пять спаррингов на летних сборах в Австрии. До этого киевляне обменялись победами с Кишвардой, потерпели поражение от Митьюлланда и расписали ничьи с Вест Бромвичем и Корвинулом.

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