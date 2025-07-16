Динамо назвало даты и время первых матчей квалификации Лиги чемпионов
"Бело-синие" объявили расписание матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамруна.
Первый поединок команд пройдет на выезде – 22 июля в 19:00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба Динамо.
Определился первый официальный соперник Динамо в Лиге чемпионов – эпическая развязка в серии пенальти с 28 ударами
Ответный матч команда проведет 29 июля в польском Люблине, начало встречи – в 21:00.
Напомним, что Хамрун в первом раунде прошел Жальгирис, отыгравшись после поражения 0:2 в первом матче и одержав победу в серии пенальти – 11:10.
К слову, Динамо уже провело пять спаррингов на летних сборах в Австрии. До этого киевляне обменялись победами с Кишвардой, потерпели поражение от Митьюлланда и расписали ничьи с Вест Бромвичем и Корвинулом.
Динамо расписало ничью с Корвинулом – "травмированный" Тымчик сломал соперника и спровоцировал драку