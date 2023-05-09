"Булеца и Бражко летом вернутся в Динамо. Думаю, что эти футболисты будут очень важны для Динамо в следующем сезоне. Там еще есть Леднев, еще там определенные вопросы.

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Бражко может быть заменой Сидорчуку. Может быть, не сразу, но в потенциале. Он дает очень большой объем работы. Булеца повзрослел. В его технических качествах никто никогда не сомневался, но были другие моменты на футбольном поле, которые не всем нравились. Однако сейчас он повзрослел, и эти игроки могут быть полезны для нынешнего Динамо", – резюмировал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Добавим, что Бражко в нынешнем сезоне провел 24 матча, оформив 5 голов и один ассист. Статистика Булецы – 25 матчей, 6 голов и 7 ассистов. По иронии судьбы, Заря опережает Динамо на 5 очков и может заставить киевлян в следующем сезоне выступать только в Лиге конференций.

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