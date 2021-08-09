Поединок третьего тура чемпионата Украины против Зари (2:1) стал особенным для киевского клуба.

Победа над Зарей стала для динамовцев 650-й в рамках УПЛ, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Еще ни один украинский клуб не достигал этой отметки. На второй строчке по этому показателю прогнозируемо расположился Шахтер с 621 победой, далее следует Днепр (379). Замыкают топ-5 Черноморец (267) и Карпаты (256).

Напомним, в прошлом сезоне Динамо одержало победу в УПЛ, прервав 5-летнюю гегемонию Шахтера.

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