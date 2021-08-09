Динамо одержало юбилейную победу в УПЛ – рекорд среди украинских клубов
19:19 - Читати українською
Поединок третьего тура чемпионата Украины против Зари (2:1) стал особенным для киевского клуба.
завершено
Александр Сирота 17’
17’ Александр Сирота
Победа над Зарей стала для динамовцев 650-й в рамках УПЛ, сообщает официальный сайт "бело-синих".
Заря – Динамо: определился лучший игрок матча по версии InStat
Еще ни один украинский клуб не достигал этой отметки. На второй строчке по этому показателю прогнозируемо расположился Шахтер с 621 победой, далее следует Днепр (379). Замыкают топ-5 Черноморец (267) и Карпаты (256).
Напомним, в прошлом сезоне Динамо одержало победу в УПЛ, прервав 5-летнюю гегемонию Шахтера.
Заря – Динамо: нестабильная крутизна киевлян, провальный успех "бело-синих" после перерыва и невнятность "мужиков"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter