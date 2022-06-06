Юноши киевского клуба одержали победу над португальцами. Теперь их ждет финал Puskas Suzuki Kupa.

Puskas Suzuki Kupa, 3-й тур

Спортинг U-17 – Динамо U-17 – 2:3

Голы: де Матос, 27, Никитенко, 60+2 – Гусев 11, Ищенко 21, Пашко 55

"Бело-синие" начали турнир мировой с бразильским Фламенго (1:1), а во втором туре одолели венгерский Гонвед (1:0). В последней игре группового этапа Динамо со Спортингом боролось за первое место, позволяющее выйти в финал.

Киевляне выглядели довольно уверенно и на перерыв ушли при минимальном преимуществе. Особого внимания заслуживает шедевральный гол Алексея Гусева. В конце второго тайма Динамо забило усилиями Пашка, после чего еще пропустило в добавленное арбитром время: Никитенко расстрелял ближний угол ворот Вячеслава Суркиса.

Несмотря на этот гол, бело-синие U-17 удержали победу и вышли в финал международного юношеского турнира Puskas Suzuki Kupa, который запланирован на сегодня, 6 июня, в 19:00 по киевскому времени. Соперником будет мадридский Реал – победитель параллельной группы A.

Видео голов и обзор матча Спортинг U-17 – Динамо U-17:

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