Победа Динамо в Суперкубке Украины может сыграть с киевлянами злую шутку: главный тренер нидерландского АЗ Арне Слот признался, что мало что знает о Динамо, однако поражен успехом киевлян в матче против Шахтера и это заставит его серьезнее отнестись к сопернику.

"Знаю, что Динамо обыграло Шахтер в Суперкубке Украины, и это о многом говорит. Ведь именно Шахтер сумел себя показать в Лиге Европы и добрался до полуфинала.

Динамо – АЗ: соперник киевлян в Лиге чемпионов потерял ключевого игрока

Это все, что я могу сейчас сказать о сопернике, поскольку чемпионат Украины это не то первенство, за которым я слежу", – сказал Слот в комментарии изданию De Telegraaf.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

"Надо только сыграть, как Десна": фанаты АЗ реагируют на матч с Динамо в ЛЧ – от самоиронии до железной причины победить