Подопечные Игоря Костюка принимают участие в проходящем в Праге международном турнире CEE Cup 2022. В первом поединке – победа.

CEE Cup 2022, 1-й матч

Динамо U-19 – Астон Вилла U-19 – 1:0

Гол: Кремчанин, 71 (пен.)

Удаление: Ревен, 70 (прямая красная, Астон Вилла)

Юноши киевлян стартовали на соревнованиях. Соперником была Астон Вилла, которая в своем первом поединке уступила Славии со счетом 1:2.

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Динамо превосходило визави на протяжении всей встречи, поэтому гол назревал. Забить удалось только с пенальти. Защитник англичан сыграл рукой в ​​собственной штрафной, приняв на себя удар Горбача, за что арбитр назначил 11-метровый. Удар с отметки реализовал Кремчанин.

"Бело-синие" довели матч до победы. В заключительном поединке группы Динамо U-19 разыграет первое место с пражской Славией завтра, 24 июля, в 18:30.