"К сожалению, из-за угрозы пандемии коронавируса, начиная с 20 марта футбольные матчи в Киеве снова будут проходить без зрителей. Нам всем придется набраться терпения, чтобы пережить это время с наименьшими потерями для здоровья наших соотечественников.

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Мы ценим каждого болельщика, который поддерживает клуб, покупая билеты на матчи и сезонные абонементы. Все, кто приобрел билеты на матч Динамо – Рух, который пройдет 21 марта без зрителей, смогут или получить назад деньги, заплаченные за билеты, или использовать эти билеты для посещения следующего матча после того, как зрителям снова разрешат вернуться на трибуны.

Относительно абонементов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021, то они будут оставаться действительными и на следующий сезон", – говорится в заявлении на сайте Динамо.

Напомним, власти Киева ввели жесткий карантин на период 20 марта – 9 апреля.

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