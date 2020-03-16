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Динамо обратилось к болельщикам насчет пандемии коронавируса

17:30 91 Читати українською
Динамо обратилось к болельщикам насчет пандемии коронавируса
Игроки Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обеспокоено проблемой коронавируса и сделало официальное обращение к болельщикам, чтобы предотвратить заболевание.

"В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом – здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матча без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные матчи и останавливают турниры. Но безопасность людей – прежде всего.

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В этих условиях футбольный клуб Динамо Киев призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровнях являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19.

Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций", – говорится в обращении на официальном сайте киевлян.

Напомним, последний поединок Динамо в УПЛ против Десны прошел без болельщиков из-за пандемии коронавируса. Кстати, в этом поединке киевляне не сумели одержать победу – арбитр зафиксировал результативную ничью (1:1).

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коронавирус Динамо Киев Динамо Киев
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