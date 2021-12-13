Динамо под занавес первой половины сезона имело новые проблемы с инфицированными COVID-19.

Полузащитник киевлян Владимир Шепелев пропустил поединок против Зари именно из-за этой болезни, сообщил комментатор Роман Бебех.

Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Еще раньше положительный тест сдал защитник Томаш Кендзера. Интересно, что Шепелев переболел всего месяц назад, но коронавирус снова "догнал" 24-летнего хавбека. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отличился одной голевой передачей.

Напомним, Динамо расписало ничью с Зарей и позволило Шахтеру оторваться на 2 очка перед зимней паузой.

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