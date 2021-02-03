Динамо определилось со списком игроков, на которых будет делать ставку в Лиге Европы.

В заявку по списку А попали 24 футболиста, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Шахтер объявил заявку на плей-офф Лиги Европы

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко;

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 23. Сидклей, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера;

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос Де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккел Дуэлунд;

Форварды: 22. Жерсон Родригес, 31. Назарий Русин, 41. Артем Беседин, 89. Владислав Супряга.

По сравнению с Лигой чемпионов, в списке две новых фамилии – Беседин отбыл дисквалификацию, а Сидклей вернулся из аренды. А вот Клейтон потерял место в составе команды Луческу.

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