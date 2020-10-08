Мирча Луческу определился со списком игроков на поединки группового этапа Лиги чемпионов 2020/21.

Киевский клуб заявил по списку А и Б (обозначены звездочкой) 31 исполнителя – 4 голкипера, 10 защитников, 13 полузащитников и 4 форварда.

Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет*, Моргун*;

Защитники Шабанов, Караваев, Костевич, Тымчик, Кендзера, Миколенко*, Попов*, Забарный*, Сирота*, Вивчаренко*;

Полузащитники: Сидорчук, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Дуэлунд, Цитаишвили*;

Нападающие: Супряга, Клейтон, Родригес, Русин.

Внимание привлекают три новичка киевлян – Костевич, Бэлуцэ и Клейтон. Неожиданно место в заявке получил и Денис Гармаш. Хавбек летом вернулся с Ризеспора, но его перспективы в Динамо считались туманными.

Напомним, команда Луческу начнет групповой этап Лиги чемпионов 20 октября домашним матчем против Ювентуса.

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