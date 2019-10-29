Динамо обязательно обыграет Шахтер, – Буряк

Бывший наставник сборной Украины и Динамо Леонид Буряк убежден, что киевляне смогут обыграть Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины.

"Игра состоится в Киеве, поэтому на бумаге для меня фаворит – Динамо. Возможно, немного курьезно завершилась последняя игра с Карпатами, но, на мой взгляд, она должна была быть за киевлянами. Против "горняков", наверное, будут эксперименты. Очень много новых футболистов в Динамо. После матчей с Копенгагеном и Карпатами встреча с Шахтером будет непростым испытанием в плане психологии. Особенно для молодых игроков.

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Динамо хочет выиграть и в Кубке, и в чемпионате. Нужно бороться за каждую возможность победить. Жду в этом поединке настоящее зрелище, чтобы команды показали уровень, который был 5-6 лет назад, и собрали полный стадион, устроив грандиозный праздник для зрителей. Игра будет осторожной, ведь речь не о трех очках, а о дальнейшем участии в Кубке Украины. Судя по словам игроков и тренеров, этот матч будет очень важным для обеих команд.

Динамо обязательно выиграет. Надеюсь, Михайличенко сделает коррективы после матчей с Копенгагеном и Карпатами. Надо убирать те детские ошибки, которые были в исполнении игроков. Для меня Динамо – фаворит, поэтому должно побеждать. С каким счетом? Нет разницы, в один, два или пять мячей выигрывать. Главное – победа", – цитирует Буряка bookmaker-ratings.com.ua.

Напомним, матч Кубка Украины Динамо – Шахтер состоится 30 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30 по киевскому времени.

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