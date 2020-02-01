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Динамо объявило заявку на второй тренировочный сбор

16:48 101 Читати українською
Динамо объявило заявку на второй тренировочный сбор
Игроки Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо определилось со списком игроков, которые отправятся с командой в Турцию на второй тренировочный сбор.

Алексей Михайличенко возьмет 23 игрока на второй тренировочный сбор в Турции, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо официально определилось со всеми соперниками на втором тренировочном сборе

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Добавим, что вне заявки остались нападающие Ибрагим Каргбо и Артем Беседин. Первый травмировался во время матча против Кайрата, а украинец ожидает решения УЕФА относительно возможного употребления допинга. А вот трамований Никита Бурда летит с командой и будет заниматься по индивидуальной программе.

Георгий Цитаишвили, Илья Забарный, Константин Вивчаренко и Руслан Нещерет, которые работали на первом сборе с основной командой, сейчас находятся в Динамо U-19 и готовятся к поединку Юношеской Лиги УЕФА против Динамо Загреб.

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