Динамо объявило заявку на матч против Баварии – есть большая потеря
Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Делегация киевского Динамо отправилась в Германию на очередной поединок группового этапа ЛЧ против Баварии, сообщает официальный сайт клуба.
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Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Мюнхен 24 игрока. В заявке на поединок отсутствует лидер киевлян Виталий Буяльский.
Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.
Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный.
Полузащитники: Гармаш, Вербич, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх.
Нападающие: Шкурин, Супряга.
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Вылет в Мюнхен запланирован на 17:30, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет чуть больше двух часов.
Во вторник, 28 сентября, главный тренер Динамо и один из игроков проведут предматчевую пресс-конференцию, после чего футболисты испытают газон Альянц Арены.
Напомним, поединок между Баварией и Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало встречи в 22:00.
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