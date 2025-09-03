Как сообщает УЕФА, Динамо представило перечень игроков, вошедших в окончательную заявку команды на групповой этап Лиги конференций.

Вратари: Суркис, Моргун, Нещерет, Игнатенко.

Защитники: Буртник, Попов, Захарченко*, Михавко*, Тиаре, Биловар, Дубинчак, Вивчаренко, Караваев, Тымчик.

Полузащитники: Яцик, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Кабаев, Буяльский, Михайленко.

Нападающие: Огундана, Торрес, Герреро, Пономаренко*, Бленуце.

* - заявлены по списку Б.

Отметим, что Максим Брагару не попал в заявку на турнир.

Напомним, что состав Динамо недавно пополнили защитники Алиу Тиаре и Василий Буртник, вингер Шола Огундана и нападающий Владислав Бленуце.

