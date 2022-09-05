Динамо объявило заявку на Лигу Европы – двое новичков и шанс для юниоров
Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые смогут сыграть в матчах Лиги Европы.
В заявку Динамо попали 30 игроков, сообщает официальный сайт киевлян. Отметим присутствие в списке Кабаева и Перриса, а также большое количество игроков команды U-19.
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Голкиперы: Бущан, Нещерет, Бойко, Игнатенко.
Защитники: Вивчаренко, Боль, Попов, Бурда, Караваев, Кравченко, Тимчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзёра.
Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Яцык, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Диалло, Царенко.
Нападающие: Ванат, Супряга, Беседин.
Добавим, что уже 8 сентября Динамо стартует в групповом этапе Лиги Европы матчем с Фенербахче, начало в 19:45.
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