За награду будут бороться Виктор Цыганков, Денис Попов и Николай Шапаренко, сообщает официальный сайт киевлян.

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В декабре Динамо провело четыре матча – с Мариуполем (2:1) и Колосом (2:2) в рамках УПЛ, а в Лиге чемпионов с Ювентусом (0:3) и Ференцварошем (1:0). В активе Цыганкова 3 гола + ассист, у Шапаренко результативных действий нет, а Попов может похвастаться победным голом Ференцварошу. В ноябре болельщики признали лучшим Цыганкова.

Напомним, Динамо завершило первую часть УПЛ на вершине таблицы и гарантировало себе участие в 1/16 Лиги Европы.

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