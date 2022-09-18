Киевская команда после нескольких выходных дней вернется к тренировкам и будет готовиться прервать черную полосу.

После поединка Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака (0:1) Мирча Луческу дал подопечным несколько выходных. В четверг, 22 сентября, киевляне возобновят тренировки перед поединками против Миная и Ренна, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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В распоряжении главного тренера Динамо буде не так много игроков. Георгий Бущан и Николай Шапаренко травмированы. Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук вызваны в сборную Украины. Антон Боль, Константин Вивчаренко, Александр Сирота и Владислав Ванат – в молодежную сборную. Томаш Кендзера находится в сборной Польши, а новичок Кахим Пэррис уехал в национальную команду Ямайки.

Соответственно проведение контрольных матчей у Динамо во время перерыва в чемпионате Украины не запланировано. По крайней мере, пока что.

Напомним, международная пауза наступила для киевлян очень вовремя. Команда Мирчи Луческу проиграла 6 из 7 последних матчей, в Лиге Европы не набрала ни одного очка, а в чемпионате Украины выиграла только один поединок, потерпев два поражения.

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