Динамо объявило пятерых претендентов на звание лучшего игрока 2022 года
Киевский клуб предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды в уходящем году.
В течение 2022 года болельщики определяли лучших игроков Динамо по итогам каждого месяца. Футболисты, чаще всего попадавшие в топ-тройку опросов, стали номинантами на звание "Лучший игрок года".
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Ими стали вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, а также полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.
Отдать свой голос за лучшего игрока Динамо в 2022 году можно на официальных страницах "бело-синих" в Facebook, Instagram и Telegram.
Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидера – СК Днепр-1 – на 5 очков.
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