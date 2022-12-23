Киевский клуб предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды в уходящем году.

В течение 2022 года болельщики определяли лучших игроков Динамо по итогам каждого месяца. Футболисты, чаще всего попадавшие в топ-тройку опросов, стали номинантами на звание "Лучший игрок года".

Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей, – источник

Ими стали вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный, а также полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.

Отдать свой голос за лучшего игрока Динамо в 2022 году можно на официальных страницах "бело-синих" в Facebook, Instagram и Telegram.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидера – СК Днепр-1 – на 5 очков.

Признание Мудрика, скандал с Динамо, Милевский в депрессии: интервью с Романом Бебехом