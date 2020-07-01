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Динамо объявило пятерых претендентов на звание лучшего игрока месяца

1 июля 18:37 - Читати українською
Динамо объявило пятерых претендентов на звание лучшего игрока месяца
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды за прошедший месяц.

В список номинантов попали пять исполнителей, среди которых лучшие игроки матчей, которые провело Динамо в июне, а также Карлос Де Пена.

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Полностью список номинантов выглядит следующим образом: Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Миккел Дуэлунд, Карлос Де Пена и Виктор Цыганков. Проголосовать за лучшего игрока месяца можно в клубном Telegram-канале Динамо.

К слову, в июне команда Алексея Михайличенко провела 5 матчей, одержав 4 победы и проиграв Десне. Сейчас киевляне находятся на втором месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 55 очков.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виталий Виталий Буяльский Карлос Карлос Де Пена Миккел Миккел Дуэлунд Георгий Георгий Бущан Виктор Виктор Цыганков
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