Динамо объявило пятерых претендентов на звание лучшего игрока месяца

Киевское Динамо предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока команды за прошедший месяц.

В список номинантов попали пять исполнителей, среди которых лучшие игроки матчей, которые провело Динамо в июне, а также Карлос Де Пена.

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Полностью список номинантов выглядит следующим образом: Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Миккел Дуэлунд, Карлос Де Пена и Виктор Цыганков. Проголосовать за лучшего игрока месяца можно в клубном Telegram-канале Динамо.

К слову, в июне команда Алексея Михайличенко провела 5 матчей, одержав 4 победы и проиграв Десне. Сейчас киевляне находятся на втором месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 55 очков.

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