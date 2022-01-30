В понедельник, 31 января, Динамо отправится на сбор в Турцию. В рамках второго этапа подготовки киевляне планируют провести семь контрольных поединков.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", первым соперником команды Луческу станет Лудогорец. С болгарским клубом Динамо встретится уже в первый день сбора.

После заселения в отель Titanic Mardan Palace, обеда и отдыха команда отправится на стадион Mardan Stadium, где и состоится поединок. Начало встречи в 17:00 по Киеву. Игру можно будет посмотреть на канале Динамо в YouTube, а также телеканале "Динамо TV".

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