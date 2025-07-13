В графике контрольных матчей Динамо на австрийском сборе произошли изменения, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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К списку спаррингов добавился еще один матч, который подопечные Александра Шовковского проведут 15 июля. Очередным спарринг-партнером киевлян будет румынский клуб Корвинул. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, Корвинул выступает во втором дивизионе Румынии. Команда, основана в 1921 году, была расформирована в 2004 году. В 2016-м ее снова возродили и за это время она смогла подняться во второй дивизион Румынии. В свое время в эту команду после ухода из Динамо сватали Мирчу Луческу.

К слову, киевляне на сборах в Австрии уже успели дважды сыграть с венгерской Кишвардой (поражение 0:2 и победа 3:0), датским Митьюлландом (1:3) и английским Вест Бромвичем (1:1).

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