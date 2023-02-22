В четверг, 23 февраля, Динамо должно было сыграть спарринг с Вальмиерой. Соперником "бело-синих" станет другой представитель Латвии – Ауда, информирует официальный сайт киевлян.

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Поединок против Вальмиеры, ставшей чемпионом Латвии в сезоне-2022, киевляне тоже сыграют, но позже. Эта встреча состоится в воскресенье, 26 февраля. Стартовый свисток раздастся в 16:00. Матч с Аудой (5-я команда Латвии в прошлом сезоне) начнется 23 февраля в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, уже в скором времени Динамо возобновит сезон 2022/23. Поединок против Ингульца в рамках УПЛ намечен на 4 марта. Команда Мирчи Луческу завершила первую часть чемпионата Украины на 3-й позиции. СК Днепр-1 оторвался на 5 очков и имеет игру в запасе.

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