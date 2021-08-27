Феррейра Сидклей подписал контракт с ПАОКом, сообщает официальный сайт клуба.

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Динамо отпустило своего защитника в греческий клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год, но ПАОК будет иметь право выкупа 28-летнего бразильца. В новом клубе Феррейра будет выступать под 16-м номером.

Напомним, в 2018-м Динамо приобрело Сидклея за около 5 млн евро в Атлетико Паранаэнсе, но игрок пока не смог закрепиться в основной команде киевлян.

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