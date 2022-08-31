26-летний Кабаев официально стал игроком киевского Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Контракт с новичком рассчитан на 4 года. Владислав будет выступать за Динамо под 7-м номером. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро, но сумму перехода в киевский клуб не раскрывают.

Кабаев – воспитанник одесского Черноморца, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. В 2017-м за 150 тысяч евро перешел в Зорю, за которую выступал до сих пор. В текущем сезоне провел за луганцев 3 матча, в которых отдал 2 результативных передачи.

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