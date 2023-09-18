Динамо объявило о сотрудничестве с всемирно известным брендом
12:44 - Читати українською
"Бело-синие" подписали контракт о партнерстве и сотрудничестве с фармацевтической компанией.
Bayer стал партнером киевского Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.
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Партнерство охватывает выступления Динамо на уровне украинской Премьер-лиги и деятельность детских футбольных школ "Динамо Kids".
"Несмотря на войну и тяжелую ситуацию в стране, ФК Динамо продолжает расширять список партнеров и спонсоров. Сегодня мы представляем еще одного партнера – корпорацию Bayer. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с этой компанией мирового уровня", – так прокомментировал событие вице-президент клуба по маркетингу Алексей Паламарчук.
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