Bayer стал партнером киевского Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.

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Партнерство охватывает выступления Динамо на уровне украинской Премьер-лиги и деятельность детских футбольных школ "Динамо Kids".

"Несмотря на войну и тяжелую ситуацию в стране, ФК Динамо продолжает расширять список партнеров и спонсоров. Сегодня мы представляем еще одного партнера – корпорацию Bayer. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с этой компанией мирового уровня", – так прокомментировал событие вице-президент клуба по маркетингу Алексей Паламарчук.

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