29 июля Динамо проведет свой номинально домашний матч отбора к общему этапу Лиги чемпионов. На стадионе Мотор Люблин Арена в Люблине киевляне будут принимать победителя пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Защитник Динамо получил заоблачный ценник от CIES – Порту предлагал значительно меньше

Динамо на своем официальном сайте сообщило о начале продажи билетов на домашний поединок. Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 89 польских злотых, что составляет от 566 до 1028 гривен. Приобрести билеты можно по этой ссылке.

Динамо разбило Кишварду – удаление Гусева, Супряга забил и феерил на новой позиции, 2 ассиста Караваева, гол 18-летнего