"Блудный сын" Самба Диалло, после начала полномасштабной войны в Украине пытавшийся трудоустроиться в Европе, вернулся в УПЛ.

Сенегальский полузащитник Динамо Самба Диалло присоединился к первой команде, сообщает официальный сайт "бело-синих".

У Динамо есть колоссальный резерв для усиления – игрок сенсации ЧМ-2002 снимает шляпу перед потенциальным дебютантом

19-летний вингер вернулся в основной состав перед игрой с Минаем. Футболист внесен в заявку Динамо на матчи УПЛ и еврокубков и будет готовиться с командой к предстоящим соревнованиям.

Напомним, Диалло подписал контракт с Динамо летом 2021 года и был одним из лидеров бомбардирской гонки как Юношеской лиги УЕФА в прошлом сезоне (5 голов в 8-ми матчах), так и юношеского первенства Украины (13 голов в 15-ти матчах). В сентябре в статусе капитана сборной Сенегала U-20 стал победителем турнира UFOA, получив индивидуальные награды лучшему игроку и лучшему бомбардиру турнира.

Звездочка Динамо привел свою сборную к победе в турнире – единственный гол финала, призы лучшего игрока и бомбардира