Центральный полузащитник СК Днепр-1 Валентин Рубчинский стал игроком Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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22-летний хавбек подписал с киевлянами контракт сроком на четыре сезона. Условия соглашения не разглашаются, однако по данным Transfermarkt сумма компенсации составила 1 млн евро.

Напомним, Рубчинский – воспитанник Днепра. В структуре СК Днепр-1 с 2019 года. Выступал в аренде в Никополе. С лета 2022-го – твердый игрок основы и один из лидеров днепрян. Также Валентин является игроком олимпийской сборной Украины, в составе которой провел три матча. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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