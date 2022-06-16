Динамо объявило о двух благотворительных матчах с командами из Швейцарии
12:33 - Читати українською
"Бело-синие" возобновят серию благотворительных поединков в конце июня.
Динамо на официальном сайте клуба подтвердило договоренность об игре со швейцарским Ивердон-Спорт, которая состоится 26 июня, начало в 17:00.
Динамо получило соперника в квалификации Лиги чемпионов
Кроме этого, киевляне встретятся с Лозанной Спорт – игра состоится 29 июня, начало в 21:00.
Напомним, в рамках серии благотворительных матчей с 12 апреля по 13 мая Динамо провело 7 матчей, сыграв с Легией, Галатасараем, ЧФР Клуж, Боруссией Дортмунд, Динамо Загреб, Базелем и Флорой.
Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter