Динамо на официальном сайте клуба подтвердило договоренность об игре со швейцарским Ивердон-Спорт, которая состоится 26 июня, начало в 17:00.

Динамо получило соперника в квалификации Лиги чемпионов

Кроме этого, киевляне встретятся с Лозанной Спорт – игра состоится 29 июня, начало в 21:00.

Напомним, в рамках серии благотворительных матчей с 12 апреля по 13 мая Динамо провело 7 матчей, сыграв с Легией, Галатасараем, ЧФР Клуж, Боруссией Дортмунд, Динамо Загреб, Базелем и Флорой.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков