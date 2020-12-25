Фанаты Динамо выбрали игрока, который лучше всех выступал в последнем месяце 2020 года.

Победу в голосовании одержал полузащитник Виктор Цыганков, сообщает официальный сайт клуба.

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Лидер киевлян получил 64% голосов фанатов. На втором месте расположился Николай Шапаренко (24%), а третий – Денис Попов (12%). В декабре Цыганков провел 4 матча, в которых отличился 3 голами и одним ассистом. В ноябре его также признавали лучшим игроком команды.

Напомним, Динамо завершило первую часть УПЛ на вершине таблицы и гарантировало себе участие в 1/16 Лиги Европы.

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