Динамо объявило даты и время начала спаррингов на первом тренировочном сборе в Турции

Киевский клуб 15 января отправится на первый зимний тренировочный сбор в Турцию.
В рамках первого этапа подготовки ко второй части сезона киевляне проведут 6 спаррингов, информирует официальный сайт Динамо.
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19 января (воскресенье). Cornelia Belek, 16:00 (по киевскому времени – прим). Динамо – Легия (Польша).
20 января (понедельник). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Нефтчи (Азербайджан).
23 января (четверг). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Вардар (Северная Македония).
24 января (пятница). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Хайдук (Хорватия).
27 января (понедельник). Calista Hotel Sahasi Belek, 16:00. Динамо – Динамо Брест (Беларусь).
28 января (вторник). Gloria Sports Arena Belek, 11:00. Динамо – Кайрат (Казахстан).
К слову первый тренировочный сбор киевлян продлится до 28 января. После нескольких дней отдыха "бело-синие" вернутся в Турцию на второй тренировочный сбор.
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