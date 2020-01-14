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Динамо объявило даты и время начала спаррингов на первом тренировочном сборе в Турции

14 января 15:47 327 Читати українською
Динамо объявило даты и время начала спаррингов на первом тренировочном сборе в Турции
Динамо сыграет 6 спаррингов на первом тренировочном сборе / ФК Динамо

Киевский клуб 15 января отправится на первый зимний тренировочный сбор в Турцию.

В рамках первого этапа подготовки ко второй части сезона киевляне проведут 6 спаррингов, информирует официальный сайт Динамо.

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19 января (воскресенье). Cornelia Belek, 16:00 (по киевскому времени – прим). Динамо – Легия (Польша).

20 января (понедельник). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Нефтчи (Азербайджан).

23 января (четверг). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Вардар (Северная Македония).

24 января (пятница). Gloria Sports Arena Belek, 16:00. Динамо – Хайдук (Хорватия).

27 января (понедельник). Calista Hotel Sahasi Belek, 16:00. Динамо – Динамо Брест (Беларусь).

28 января (вторник). Gloria Sports Arena Belek, 11:00. Динамо – Кайрат (Казахстан).

К слову первый тренировочный сбор киевлян продлится до 28 января. После нескольких дней отдыха "бело-синие" вернутся в Турцию на второй тренировочный сбор.

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