Бойко прошел углубленное медобследование в одной из клиник Барселоны, которое выявило у 34-летнего украинца повреждение передней крестообразной связки. Денису назначили операцию. Пресс-служба Динамо пообещала дополнительно сообщить о сроках реабилитации, но Мирча Луческу уже все рассказал.

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"У нас остался лишь один здоровый вратарь – Руслан Нещерет, он и будет играть с Ренном. Он тренируется с нами всего 10 дней, поскольку сам только восстановился после травмы, но мы верим в него и доверяем ему.

У Бойко ситуация почти такая же, как у Шапаренко. Крестообразная связка. Он должен остаться вне футбола около 6 месяцев. На медицинской консультации в Барселоне ему сказали, что нужна операция", – цитирует Луческу Tribuna.

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