Председатель Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич отдал должное Мирче Луческу, который уже в дебютном сезоне привел Динамо к первому месту в УПЛ.

"Динамо, без преувеличения, тренерская команда. Без усиления состава Мирча Луческу умело расставил по своим местам игроков, которые были в его распоряжении. Он заставил их действовать через "не могу", не боялся доверять молодежи, которая отблагодарила его уверенными действиями. Все – молодцы.

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Принимая во внимание, что динамовцам удалось избежать потерь в период смены поколений и их глубину состава, то перспективы у "бело-синих" вырисовываются радужные. Говорят, что чемпионство завоевать сложно, однако удержаться на вершине – еще труднее. Убежден, что это прекрасно понимает Мирча Луческу. Тем более, что он, наверное, захочет стать исторической личностью не только в Шахтере, но и в Динамо.

Хотя, повторяю, чтобы громко заявить о себе и на международной арене, Динамо нужно усилиться 3-4 игроками серьезного уровня. Готово ли пойти на это в финансовом плане клубное руководство?" – рассказал Маркевич в интервью Meta Ratings.

Напомним, Динамо стало чемпионом Украины 2020/21, опередив Шахтер на 11 очков. Также киевляне обыграли "горняков" в поединке за Суперкубок Украины, а в финале Кубка встретятся с Зарей 13 мая.

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