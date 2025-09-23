– Динамо второй матч подряд забивает своим соперникам по два мяча, но и в свои ворота пропускает столько же. Что происходит с динамовцами?

– Команде нужен тренер, а не помощники, которых уже и неизвестно, сколько у Шовковского. Динамо проваливается раз за разом. А впереди не самый сильный европейский клубный турнир Лига конференций, которого я, если честно, жду с большой опаской.

"Не могу понять действия игроков": Шовковский – о пропущенных от Александрии, детских ошибках Динамо и статусе чемпионов

– Какой выход из ситуации?

– На мой взгляд, смена главного тренера. Скоро будет два года, как Александр Шовковский возглавляет Динамо, однако прогресса в игре коллектива, как не было, так и нет. Не пытаюсь сравнивать Валерия Лобановского и нынешнего наставника, но команду нужно создавать тренеру, чего в нынешней ситуации не наблюдается и близко.

– Вы упомянули о Лиге конференций. Мы не говорим о Кристал Пэлас и Фиорентине, но разве с такими соперниками, как Зриньски, Омония, Ноа, Самсунспор, Динамо не сможет набирать очки?

– Киевляне уже "прошли" Пафос и Маккаби Тель-Авив в квалификациях еврокубков. Поэтому что-то прогнозировать от нынешней команды сложно. Думаю, первая игра в группе против английского Кристал Пеласа покажет, на что болельщики клуба смогут рассчитывать в этом турнире.

В мое время Динамо в чемпионате всегда выходило на поединок как фаворит, а сейчас лишь, как конкурент, – сказал Саленко в интервью Sport.ua.

Динамо второй раз подряд потеряло очки – Александрия забила на 11-й секунде и спасла ничью, Булеца оформил гол+пас