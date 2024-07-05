Киевляне уже второй раз в своей истории принимают подобное решение.

Динамо решило вывести женскую команду из структуры клуба, сообщает официальный сайт Всеукраинской ассоциации женского футбола Украины.

Экс-тренер Динамо официально возглавил чемпиона Украины

"Бело-синие" подписали договор сотрудничества с СК Ладомир и, таким образом, снимают свою команду с участия в чемпионате Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона 2024/25.

Напомним, женская футбольная команда Динамо была основана в Киеве в 1989 году на базе одноименного мужского клуба. В 1990 году она дебютировала в Высшей лиге СССР. В 1992 году клуб стал участником дебютного розыгрыша в Высшей лиге Украины, выиграл чемпионат и кубок Украины, став первым чемпионом независимой Украины. В следующем сезоне клуб стал вторым, а в конце 1994 года, с приходом нового руководства, женскую команду клуба было расформировано.

После 26-ти лет перерыва, в сезоне 2020/21 годов женский коллектив Динамо был вновь сформирован и стартовал в Первой лиге Украины. В прошлом розыгрыше киевлянки финишировали на восьмой строчке турнирной таблицы Высшей лиги, Ладомир стал шестым.

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