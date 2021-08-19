"У нас не было моментов на 3-4 гола. Мы создавали свои моменты, а Ингулец очень хорошо оборонялся, перекрыл всей командой все зоны. Ззади закрывали все, нам было трудно подойти к их воротам. Они выбегали в контратаки, у них появлялись моменты. Тяжелая игра. Не играли так, как должны были играть.

Сабо назвал серьезный просчет Динамо в матче с Ингульцом

Когда нет типичного центрфорварда, который борется, выгрызает мячи – приходится точно отдавать пасы, чтобы игрок, который вбегает в штрафную, мог забить этот мяч. При такой насыщенной обороне это очень сложно.

Сегодня виновата вся команда. Должны были и накрыть, и перекрыть, и не дать пробить. Все виноваты. Начнем разбирать эту игру и посмотрим. У нас матчи через два дня на третий, через три дня на четвертый – некогда грустить или радоваться. Надо двигаться дальше", – сказал Караваев в программе УПЛ Online.

Напомним, в матче четвертого тура УПЛ Динамо неожиданно расписало ничью с последней командой чемпионата – Ингульцом (1:1). Как следствие, в турнирной таблице киевляне с 10-ю очками идут вторыми, отставая от лидера – Десны – на два пункта. Ингулец с 1 баллом остается последним.

Ингулец – Динамо: Киев получил урок – катастрофическая нехватка Луческу и экс-кипер Шахтера возвращают во времена хаоса