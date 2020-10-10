"Контракт с Динамо – это был его жизненный выбор, он всегда стремиться соревноваться. Вот так и живет со страстью к соревновательности. С его опытом, он мог предвидеть такую ситуацию. Он знал, что будут такие спровоцированные ситуации.

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Я был счастлив, но ожидал, что он пройдет квалификацию ЛЧ. Я знаю, как он готовится к матчам. Есть встречи, когда можно пройти дальше за счет хорошей организации. Гент не был на тот момент чем-то особенным, я был уверен в проходе Динамо.

В группе ЛЧ выпали две великие команды, но они сейчас переживают не лучший период. Это может стать как преимуществом, так и недостатком. Но Динамо нечего терять, так что это станет преимуществом. А для Мирчи Луческу преимуществом станет то, что он любит такие матчи. Сколько тренеров в его возрасте проводят такие встречи? Для него это радость", – цитирует Развана Луческу Digi Sport.

Напомним, Динамо сыграет в группе G с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

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