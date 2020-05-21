"Динамо не выглядит фаворитом гонки с Зарей, Десной и Александрией": Сабо озвучил прогноз на финальную часть УПЛ

Бывший наставник Динамо и сборной Украины убежден, что киевлянам будет непросто в борьбе за второе место в течение заключительной части УПЛ.

Напомним, после 23 туров УПЛ Динамо занимает 3 место, уступая Заре в личных встречах. Лидирует Шахтер, который оторвался на 13 очков. На 3 пункта от киевлян и луганчан отстает Десна, а на 6 – Александрия.

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"Уже, наверное, никто не сомневается в том, что "горняки" станут чемпионами. У Шахтера очень уж большое преимущество перед оппонентами. Я давно говорил, что у Динамо будут проблемы. Подбор игроков у киевлян, может, немного и лучше, но другие берут благодаря командному духу.

"Бело-синие" на данный момент по игре не выглядят фаворитами в соперничестве с Зарей, Десной и Александрией. Уверен, что за призовые места будет бойня", – цитирует Сабо Команда №1.

К слову, 24 тур Премьер-лиги должен пройти уже 30 мая. Динамо проведет выездной матч против Шахтера.

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