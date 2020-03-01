"Динамо не видит футболистов": Леоненко раскритиковал киевлян за аренды Супряги и Леднева

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в кторый раз критически высказался относительно кадровых решений в киевском Динамо.

"Надо говорить, почему Супряга уехал, а Суркис и Хацкевич не заметили. Игорю Михайловичу нужно слушать Бибу, Бессонова и Заварова.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

Супряге дали две игры – с Шахтером и в еврокубках, и Хацкевич сразу сказал ему до свидания. Оставим классного Беседина. Так же было и с Громовым, который не помешал бы. Но взяли де Пену и Родригеса.

Я удивляюсь, почему отдали Леднева. В Динамо не видят футболистов. Киевляне отпускают игроков, они где-то играют, а в Динамо – нет. Как только они уходят, начинают забивать. А потом говорят, что нет футболистов", – сказал Леоненко в программе Великий футбол.

Напомним, Владислав Супряга, который в 20 туре УПЛ отметился хет-триком в ворота Динамо, принадлежит "бело-синим". Сейчас в активе 20-летнего форварда 7 голов в текущем розыгрыше УПЛ.

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