Киевляне сейчас находятся на летних сборах, где готовятся к квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первая встреча Динамо запланирована на 22 июля, а первый домашний матч в Люблине состоится 29 июля.

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Если команда Александра Шовковского пройдет в следующий квалификационный раунд ЛЧ, то продолжит тренироваться в Люблине. Об этом сообщает Динамо Киев от Шурика. Это связано с тем, что до конца августа еврокубковые матчи будут проходить еженедельно, а на старте сезона УПЛ киевляне будут играть в западных регионах страны (в Ровно с Вересом, во Львове против Руха и в Тернополе с Эпицентром).

Таким образом, Динамо хочет избежать длительных переездов и сконцентрироваться на тренировках. После заключительного матча квалификационной стадии еврокубков (26-28 августа) киевляне вернутся в Киев. А уже 30 августа сыграют с Полесьем.

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