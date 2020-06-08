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Динамо не вело и не ведет никаких переговоров с Семиным, – Денисов

10:45 42 Читати українською
Динамо не вело и не ведет никаких переговоров с Семиным, – Денисов
Юрий Семин / Getty images

Ведущий программы Великий Футбол Александр Денисов рассказал, что спровоцировало слухи о переговорах между киевским Динамо и Юрием Семиным.

"Эта неделя запомнится тем, что неожиданно появилось сразу несколько слухов о возможном преемнике Алексея Михайличенко. Называлось имя турецкого специалиста Эррола Булута, Юрия Семина и Сергея Реброва.

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Информация о Юрие Семине базировалась на моем недавнем интервью со специалистом. На включении я спросил, жалеет ли он об уходе из Динамо. Я контактировал с ближайшим окружением Семина еще до того, как он отреагировал на эти слухи. Подтвердилось, что никаких переговоров не было и нет на сегодняшний день с Юрием Семиным относительно того, чтобы он в третий раз возглавил Динамо Киев. По другим кандидатам все на уровне слухов", – сказал Денисов.

Напомним, Юрий Семин дважды возглавлял Динамо – с января 2008-го по май 2009-го и с декабря 2010-го по сентябрь 2012 года. Вместе с киевлянами российский специалист выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины, а также доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Денисов Юрий Семин Юрий Семин Видеоновости
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