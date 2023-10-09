На старте сезона Динамо активно переносило матчи УПЛ, мотивируя свои решения желанием как можно лучше подготовиться к квалификационным поединкам в еврокубках. В конце концов, киевляне не пробились в группу Лиги конференций и теперь должны разгребать багаж из переносов.

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По информации Динамомании, столичный клуб до зимней паузы хочет сыграть два из трех матчей. Один точно сыграют уже весной. Точные даты пока не известны. Вероятно, один из поединков проведут в день 1/4 финала Кубка Украины – 1 ноября. Динамо уже вылетело из этого турнира.

Напомним, киевлянам, чтобы догнать календарь, нужно сыграть против Зари, Металлиста 1925 и Вереса. Последние двое также уже прекратили борьбу в Кубке, поэтому не исключено, что кто-то из этой пары и станет соперником Динамо 1 ноября.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ