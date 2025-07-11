Товарищеский матч

Динамо – Вест Бромвич – 1:1

Голы: Ванат, 76 – Филлипс, 56

Сегодня соперником киевлян стал клуб из английского Чемпионшипа – Вест Бромвич, который имеет богатую историю и значительные достижения. Команда была чемпионом Англии в сезоне 1919/1920, пять раз завоевывала Кубок Англии, а также выигрывала Кубок Лиги и дважды становилась обладателем Суперкубка Англии.

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"Дрозды" с первых минут подтверждали свой авторитет: больше контролировали мяч и активно применяли прессинг. В начале встречи Буяльский пытался создать что-то опасное у ворот соперника, но то защитники мешали, то прострел никто из партнеров не смог замкнуть.

После 10-й минуты киевляне сравняли игру и начали активнее действовать в атаке. На 22-й минуте Кабаев из-за пределов штрафной чуть левее от центра пробил в ближний угол, но Уайлдсмит сумел надежно отразить этот удар. В компенсированное время первого тайма опасный момент возник у англичан: Фелловс вошел правым флангом в штрафную площадь и выполнил прострел на Прайса, который пробил слабо – прямо в руки Нещерету. На перерыв команды ушли при нулевом счете.

Вторую половину встречи начали с острого углового от Вест Бромвича, но Гусев выбил мяч за пределы поля. Хороший момент создали подопечные Шовковского: Задорожный мог пробивать из выгодной позиции, но отдал пас на Буяльского, который был в положении вне игры. Уже через мгновение киевляне поплатились – после подачи с правого фланга неприкрытый Филлипс головой отправил мяч в сетку ворот!

На экваторе второго тайма Волошин отдал пас на Ваната, но защитник выбил мяч просто под удар самому Волошину, который пробил в защитника, и мяч перелетел над перекладиной. А на 76-й минуте Динамо таки сумело сравнять счет: Ванат выиграл борьбу у соперника, вышел один на один с голкипером и четко поразил ворота!

До конца матча мяч больше не попадал ни в одни ворота. Свой четвертый товарищеский матч киевляне завершили ничьей – 1:1.

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