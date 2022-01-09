Киевляне до сих пор не утвердили свои товарищеские матчи на зимних сборах.

Одним из спарринг-партнеров Динамо должно стать Левски, однако болгарский клуб уже начал искать альтернативу матчу с "бело-синими", сообщает Topsport.

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Киевляне опасаются вспышки новой волны коронавируса, поэтому официально не утвердили ни один из спаррингов. Впрочем, Левски все еще надеется, что поединок с чемпионом Украины состоится.

Добавим, что 17 января Динамо отправится на первый сбор к юго-востоку Испании в провинцию Аликанте, где пробудет до 27 числа и проведет 5 контрольных поединков. Полный список спарринг-партнеров будет опубликован после окончательного согласования и утверждения.

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